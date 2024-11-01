·
Lukashenko da a Zelenski un mensaje de parte de Putin: "Negocia con Rusia o perderás toda Ucrania"
El presidente de Bielorrusia aseguró que Putin ha puesto una propuesta 'muy buena' sobre la mesa para acabar con el conflicto.
|
etiquetas
:
rusia
,
ucrania
,
guerra
,
negociación
,
putin
,
zelenski
4 comentarios
#3
Duke00
Claro, Lukashenko es un experto en eso, ya hace años que entregó todo su país a Rusia.
1
K
23
#4
ddomingo
El bully y el minibully
0
K
10
#1
ansiet
Putin: Deja que me quede con lo mejor de tu pais o me quedo con todo tu pais...
0
K
9
#2
azathothruna
No se, se llama CAGADA especial por algo
0
K
9
