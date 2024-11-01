edición general
Lukashenko da a Zelenski un mensaje de parte de Putin: "Negocia con Rusia o perderás toda Ucrania"

El presidente de Bielorrusia aseguró que Putin ha puesto una propuesta 'muy buena' sobre la mesa para acabar con el conflicto.

Duke00 #3 Duke00
Claro, Lukashenko es un experto en eso, ya hace años que entregó todo su país a Rusia.
#4 ddomingo
El bully y el minibully
ansiet #1 ansiet
Putin: Deja que me quede con lo mejor de tu pais o me quedo con todo tu pais...
azathothruna #2 azathothruna
No se, se llama CAGADA especial por algo xD
