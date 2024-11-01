edición general
El lugar más frío del planeta llega a los -98°C [ITA]

En un punto recóndito de la Antártida, no fácilmente localizable en el mapa, en la meseta antártica oriental y una altura de 3800 metros sobre el nivel del mar los satélites han podido comprobar que durante la noche del invierno austral este punto alcanza los -98°C de temperatura. Esto supera el record hasta ahora de -89.3°C que había alcanzado el Lago Vostok en 1983. Así ha podido comprobar de varias mediciones que tuvieron lugar entre los años 2004 y 2015 alcanzando además esta temperatura en varias ocasiones.

