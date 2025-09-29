edición general
9 meneos
15 clics

Lufthansa anuncia la supresión de 4.000 puestos de trabajo hasta 2030

El recorte de empleo afectará sobre todo a "puestos administrativos", según la compañía, debido a que los profundos cambios por la digitalización y el uso cada vez mayor de la inteligencia artificial aumentarán la eficiencia en muchas áreas y procesos

| etiquetas: lufthansa , anuncia , supresión , puestos , trabajo , empresas
7 2 0 K 121 actualidad
2 comentarios
7 2 0 K 121 actualidad
#2 doppel
los administrativos son carne de cañón
0 K 20
Mixtape96 #1 Mixtape96 *
Debido a que en Alemania, la mitad de los puestos de trabajo de oficina de las grandes empresas son de mentira.

Es conocido, que si no quieres trabajar mucho, te vas a Daimler o a Volkswagen. Y así con todas las "corporate".

Dicho esto, la situación económica en Alemania cada vez se parece más a la de 1930... No digo nada, que luego todo se sabe.
0 K 8

menéame