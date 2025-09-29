Lufthansa anuncia la supresión de 4.000 puestos de trabajo hasta 2030

El recorte de empleo afectará sobre todo a "puestos administrativos", según la compañía, debido a que los profundos cambios por la digitalización y el uso cada vez mayor de la inteligencia artificial aumentarán la eficiencia en muchas áreas y procesos
Es conocido, que si no quieres trabajar mucho, te vas a Daimler o a Volkswagen. Y así con todas las "corporate".
Dicho esto, la situación económica en Alemania cada vez se parece más a la de 1930... No digo nada, que luego todo se sabe.