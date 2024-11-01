El lucro del genocidio: los países de la UE ponen la logística, Estados Unidos las armas

Las bases de datos de WhoProfits y del American Friends Service Committe permiten examinar la vinculación de empresas y fondos de inversión con la operación de limpieza étnica y exterminio llevada a cabo por Israel. A finales de junio del 2025, Francesca Albanese emitió un informe sobre la participación de las principales empresas involucradas en la economía de la ocupación y el genocidio palestino. En el informe se citaron 3 fuentes de organizaciones de la sociedad civil cuyas bases de datos decidimos analizar para aportar nuevas observaciones