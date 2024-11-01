El lucro del genocidio: los países de la UE ponen la logística, Estados Unidos las armas

Las bases de datos de WhoProfits y del American Friends Service Committe permiten examinar la vinculación de empresas y fondos de inversión con la operación de limpieza étnica y exterminio llevada a cabo por Israel. A finales de junio del 2025, Francesca Albanese emitió un informe sobre la participación de las principales empresas involucradas en la economía de la ocupación y el genocidio palestino. En el informe se citaron 3 fuentes de organizaciones de la sociedad civil cuyas bases de datos decidimos analizar para aportar nuevas observaciones
Actualización de la base de datos del ACNUDH de todas las empresas comerciales que participan en las actividades detalladas en párrafo 96 del informe del Independent International Fact- misión de búsqueda para investigar las implicaciones de la asentamientos en los ámbitos civil, político,
Empresas comerciales que participan en actividades cotizadas:
1. Airbnb Inc. (e) United States of America
2. American Israeli Gas Corporation Inc. (e), (g) Israel
3. Amir Marketing and Investment in Agriculture Inc. (g) Israel
4. Amos Hadar Properties and Investments Ltd. (g) Israel
5. Angel Bakeries (e), (g) Israel
6. Archivists Ltd. (g) Israel
7. Ariel Properties Group (e), (g) Israel
8. Ashtrom Industries Ltd. (g) Israel
9. Bank Hapoalim B.M. (e),