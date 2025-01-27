edición general
17 meneos
26 clics
El lucro del genocidio: los países de la UE ponen la logística, Estados Unidos las armas

El lucro del genocidio: los países de la UE ponen la logística, Estados Unidos las armas

Las bases de datos de WhoProfits y del American Friends Service Committe permiten examinar la vinculación de empresas y fondos de inversión con la operación de limpieza étnica y exterminio llevada a cabo por Israel. Complementamos con informes del Movimiento BDS y el informe de Francesca Albanese. La suma de las empresas europeas en la base de datos es mayor que las de Norteamérica. Se han establecido mecanismos suficientemente opacos como para que no haya registros que puedan confirmar la participación francesa en la venta de armas a Israel.

| etiquetas: gaza , palestina , israel , genocidio , armas , logística , whoprofits , ue , francia
15 2 0 K 142 actualidad
6 comentarios
15 2 0 K 142 actualidad
#1 candonga1
Lo que ha quedado claro entre este envío y el de abajo es que dinero para fabricar armas y muerte, lo hay, en abundancia.... a diferencia del dinero para mejorar la salud y la calidad de vida de los europeos, que ni está ni se le espera.
0 K 20
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso *
#5 sloganes de la propia UE

El mensaje de las Conclusiones es claro: la UE respalda el respeto universal de los derechos humanos para todos, en todas partes.

www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2025/01/27/united-nati

european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/human-ri

amp.rtve.es/noticias/20201030/charles-kupchan-mundo-ya-no-quiere-mirar

Dejo de lado los artículos de opinión de periodistas ilustres para darte la respuesta
www.diariolasamericas.com/que-eeuu-siga-siendo-el-faro-libertad-y-demo
0 K 20
#3 tierramar
Por esto EEUU quiere que gobierne la derecha en España: o bien PPSOe o PPVOX; para ello están colaborando con el PP para enviarnos la inmigración latina, que vota a PP o VOX. De este modo, conseguir el 5% para comprar las armas americanas, y si EEUU lo decide, involucrarnos directamente en una guerra en suelo europeo, con soldados latinos ya que los europeos no están por la labor. Una locura en una Europa minada con centrales nucleares, pero a EEUU le importa un pepino que Europa desaparezca
0 K 12
platypu #2 platypu
Y los paises arabes que ponen?
0 K 7
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#2 pero Europa es el faro de los derechos humanos y EEUU el faro de la democracia…

No he escuchado el slogan de los países árabes para poder criticar
0 K 20
platypu #5 platypu
#4 No me digas mas, eso lo has oido en meneame
0 K 7

menéame