El lucro del genocidio: los países de la UE ponen la logística, Estados Unidos las armas

Las bases de datos de WhoProfits y del American Friends Service Committe permiten examinar la vinculación de empresas y fondos de inversión con la operación de limpieza étnica y exterminio llevada a cabo por Israel. Complementamos con informes del Movimiento BDS y el informe de Francesca Albanese. La suma de las empresas europeas en la base de datos es mayor que las de Norteamérica. Se han establecido mecanismos suficientemente opacos como para que no haya registros que puedan confirmar la participación francesa en la venta de armas a Israel.