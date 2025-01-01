edición general
La lucha de más de 200 familias de Madrid para evitar que la Iglesia venda sus hogares a un fondo: "Hacen negocio con la vivienda"

La lucha de más de 200 familias de Madrid para evitar que la Iglesia venda sus hogares a un fondo: "Hacen negocio con la vivienda"

La Fundación de Santamarca y de San Ramón y San Antonio (Fusara), dependiente del arzobispado de Madrid, llegó el pasado 30 de julio a un acuerdo extrajudicial para vender 13 de los 14 inmuebles que administra en el centro de la capital. Con sus inquilinos dentro. Más de 200 familias. Según el contrato privado de compraventa, al que ha tenido acceso Público, Fusara se los traspasa a la sociedad Tapiamar, a través de hasta trece sociedades interpuestas, "Empresas pantalla", denuncia Jesús, uno de los vecinos afectados por la venta.

vicus. #3 vicus.
Y después esto, tendremos que aguantar la hipocresía divina,.que desde sus púlpitos, nos dan la monserga sus chamanes, pregonando ecuanimidad, justicia social y demás cosas cara a la galería..
Apotropeo #1 Apotropeo
¿ La iglesia haciendo negocio?.
Pero si hacen voto de pobreza, y se deben a los necesitados.

Seguro que es un malentendido .
:troll:
#6 muerola
#1 son la hipocresía personificada
gitamon #4 gitamon
no hay nada que el gran pedro no pueda arreglar
Apotropeo #5 Apotropeo
#4 Si te refieres al que está sentado en la silla del gran Pedro, ( la silla de San Pedro), entonces sí que llevás razón.
