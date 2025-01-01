La lucha de más de 200 familias de Madrid para evitar que la Iglesia venda sus hogares a un fondo: "Hacen negocio con la vivienda"

La Fundación de Santamarca y de San Ramón y San Antonio (Fusara), dependiente del arzobispado de Madrid, llegó el pasado 30 de julio a un acuerdo extrajudicial para vender 13 de los 14 inmuebles que administra en el centro de la capital. Con sus inquilinos dentro. Más de 200 familias. Según el contrato privado de compraventa, al que ha tenido acceso Público, Fusara se los traspasa a la sociedad Tapiamar, a través de hasta trece sociedades interpuestas, "Empresas pantalla", denuncia Jesús, uno de los vecinos afectados por la venta.