Lucha contra los desechos espaciales: SwRI desarrolla un sistema avanzado para detectar desechos orbitales [ENG]

En un paso significativo para abordar la creciente amenaza de la basura espacial, el Southwest Research Institute (SwRI) ha anunciado el desarrollo y las pruebas exitosas de un novedoso sistema de detección y caracterización de micrometeoroides y desechos orbitales (MMOD). Esta tecnología está diseñada para integrarse en satélites y otras naves espaciales, proporcionando una nueva capa crítica de defensa y recopilación de datos en el entorno orbital cada vez más congestionado de la Tierra.