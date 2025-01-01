edición general
Lucha contra los desechos espaciales: SwRI desarrolla un sistema avanzado para detectar desechos orbitales [ENG]

En un paso significativo para abordar la creciente amenaza de la basura espacial, el Southwest Research Institute (SwRI) ha anunciado el desarrollo y las pruebas exitosas de un novedoso sistema de detección y caracterización de micrometeoroides y desechos orbitales (MMOD). Esta tecnología está diseñada para integrarse en satélites y otras naves espaciales, proporcionando una nueva capa crítica de defensa y recopilación de datos en el entorno orbital cada vez más congestionado de la Tierra.

Apotropeo
Esto ya estaba inventado.
Recuerdo una serie en la que un chatarrero montaba un cohete espacial para recogerlos.

m.youtube.com/watch?v=DVhN-MfHuTQ&pp=ygUTc2VyaWUgVFZFIHJlc2NhdGUgM
