8
meneos
10
clics
La lucha antiterrorista se intensifica: España detiene en siete meses tantos yihadistas como en 2024
Las autoridades han celebrado el éxito y han recordado el cambio en la manera de actuar de los yihadistas desde los atentados de Barcelona y Cambrils en el año 2017
españa
yihadistas
terrorismo
mejores hilos
+ valorados
#1
Pertinax
Es la pobreza.
0
K
20
#8
Torrezzno
#5
cuantos budistas que atropellan gente en mercados navideños conoces?
1
K
14
#9
Aguarrás
#5
Y no faltarán iluminados comparando el Cristianismo (con lo jodido que es) con el Islam (para nada peligroso, qué va) buscándote las vueltas para dejar ver que tú lo que eres es un racista.
¡No cabe un tonto más!.
1
K
13
#4
Jointhouse_Blues
Esos desplantes a israel no pueden quedar sin respuesta.
0
K
11
#7
Torrezzno
Todo es culpa de Vox. Los empuja al radicalismo islámico.
0
K
11
#2
calde
*
Yo propongo detener a todos los que promuevan algún tipo de religión, para evitar crear confusión y situaciones de discriminación. Eso sería muy sano para la sociedad.
Si dejamos manga ancha de discursos de promesas falsas sacadas de libros de magia, no nos podemos extrañar luego que haya un % de gente que, por diferentes circunstancias, acabe llevando esas ideas al extremo y queriendo aplicarlas.
0
K
11
#5
correcorrecorre
#2
Bueno, por ahora no ha habido que yo sepa ningún ataque por guerra santa de los templarios en los últimos años...
0
K
10
#6
Pertinax
#2
¿Conoces algún cura que haya explotado en el metro?
3
K
40
#10
dogday
#6
no habrá muchos de esos, pero violadores los hay a esgalla.
1
K
22
#12
Pertinax
*
#10
La diferencia es que otros credos no hacen proselitismo de delitos. El Yihadismo sí.
0
K
20
#11
calde
#6
Y también veo el acoso a una pobre chica que quiere tener un descanso de su sufrimiento diario de una vez, y si padre, manipulado por una asociación religiosa de esa que tú dices, lo manipula para sabotear a la chica.
Mira que buen final le están dando a esa familia, una maravilla, verdad? Por qué eso no se puede calificar también de terrorismo?
cc:
#6
0
K
11
#13
Canha
#2
lo tuyo si que es adoctrinamiento nivel dios
0
K
9
#3
Beltza01
*
¿ Y cuántos están en la calle? ¿ Qué porcentaje de condenas hay? ¿A qué han sido condenados?
Panfleto escrito con una nota de prensa de la policía.
A los que van a matar a Ucrania se les trata de héroes. ¿Eso no es matar por ideoligía?
0
K
7
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
