Luce ordinario, pero acabará con el petróleo: Produce la gasolina del siglo XXI y sin gastar recursos

SunHydrogen mostró en el Hydrogen Technology Expo en Houston la producción de hidrógeno en un prototipo pequeño, de 100 cm2. Se encontraba iluminado con luz simulada de intensidad controlada. Este tipo de demostraciones hace más fácil la comprensión el sistema propuesto. El empleo directo de luz divide moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno, sin pasos intermedios complejos ni combustibles fósiles. Tiene un tamaño parecido al que reportaría un panel fotovoltaico convencional y no usa electrolizadores ni electricidad de la red