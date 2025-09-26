Love of Lesbian se desvincula de los festivales donde participa el fondo proisraelí KKR: "Ha llegado el momento de dar el siguiente paso"

La banda se suma a las decenas de artistas que a lo largo de los meses se han desvinculado de festivales como el Arenal Sound o el Sónar. La polémica continúa girando en torno a la participación de la empresa KKR en diversos festivales, a raíz de la cual numerosos artistas han decidido cancelar su participación en dichos eventos. Algunos de los más afectados son, precisamente, unos de los festivales más importantes del país, como el Arenal Sound, el Sónar o el O Son do Camiño.