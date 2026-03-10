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Louzán tasa en 51 millones la vuelta de la Supercopa a España y analiza a Valencia y Vigo como sedes del Mundial

"¿El Bernabéu podría ser el principio y el final del Mundial, o no está claro? No está claro, no"

| etiquetas: supercopa de españa , españa , arabia saudí , fútbol
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1 comentarios
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#1 egae
Es del 10 de Marzo esto
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menéame