Los mapas de 2025

Termina el 2025, así que voy a hacer un breve recuento de lo que ha supuesto este año para los mapas, tanto esta newsletter como el catálogo, tal y como ya hice el año pasado. El uno de enero de 2025 erais 2700 los que recibíais estos correos cada semana; un año después ya estamos a punto de llegar a los 4000. Como siempre digo, los números no son necesariamente importantes, pero se agradece sin duda saber que hay alguien al otro lado leyendo