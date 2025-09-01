Los ganadores de La Vuelta

Quienes decidieron politizar La Vuelta y vomitar sobre el ideario humano fueron quienes invitaron a competir a un equipo que lucía en su maillot propaganda de un Estado que, a diario, asesina a centenares de niños. Son ellos quienes han reventado La Vuelta.
| etiquetas: ganadores , la vuelta , palestina , israel , genocidio
Eso encendió mucho los ánimos, pero claro, los que politizan son otros.
Algo se han llevado esa gente por muchas protestas que haya habido y por mucho que hayan recibido sus premios en un garage subterráneo subidos en neveras.
Si esto no ocurre en los demás eventos deportivos con esta visibilidad, no sé por qué me da que las protestas van a quedar
casien anécdota.
Subnormales.
Los que defienden lo que ha pasado el La Vuelta es para que se lo piensen un poquito. Lo triste es que no les aplicarán la ley del deporte por los altercados realizados.