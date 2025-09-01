edición general
28 meneos
92 clics
Los ganadores de La Vuelta

Los ganadores de La Vuelta

Quienes decidieron politizar La Vuelta y vomitar sobre el ideario humano fueron quienes invitaron a competir a un equipo que lucía en su maillot propaganda de un Estado que, a diario, asesina a centenares de niños. Son ellos quienes han reventado La Vuelta.

| etiquetas: ganadores , la vuelta , palestina , israel , genocidio
23 5 3 K 355 actualidad
11 comentarios
23 5 3 K 355 actualidad
Comentarios destacados:    
ayatolah #1 ayatolah *
Y recordemos a aquellos políticos que de buenas a primeras en los primeros altercados dijeron que los que estaban detrás de las pancartas eran los que aplaudían a ETA o que "una vez en la Historia de la vergüenza, se someten a los etarras."

Eso encendió mucho los ánimos, pero claro, los que politizan son otros.
6 K 76
Graffin #4 Graffin
#1 Políticos y no políticos. El periodista deportivo Juanma Castaño lo dijo también.
0 K 9
#2 Grahml
Pues precisamente, Matthew Riccitello del equipo israelí, se llevó el maillot al mejor joven.

Algo se han llevado esa gente por muchas protestas que haya habido y por mucho que hayan recibido sus premios en un garage subterráneo subidos en neveras.

Si esto no ocurre en los demás eventos deportivos con esta visibilidad, no sé por qué me da que las protestas van a quedar casi en anécdota.
0 K 20
Free_palestine #10 Free_palestine *
Y aún hay sin vergüenzas que niegan el genocidio y siguen apoyando a Israel :palm:  media
0 K 20
Dene #7 Dene
depende.. No ha habido podium final, no ha habido espectáculo en la tele.. y detras de los equipos y del evento hay anunciantes y sus marcas no se han visto en la TV como ellos pensaban... por la parte de la pasta deberían empezar a pensar a quien patrocinan. hay que visibilizar las marcas que apoyan al genocidio y que la poblacion decida si consume esas marcas.
0 K 12
#11 Tensk
Empezamos mal: NO fueron invitados, se ganaron la participación por clasificación internacional.
0 K 11
ansiet #3 ansiet
Y los demás en una guerra civil tal que la de los balcanes hay que joderse con la analfabeta de la presidenta de la C.M.
Subnormales.
0 K 10
#5 Fanpiro
Supongo que entonces será legítimo asaltar y atacar a los jugadores del Hapoel el día 15 de Octubre en Valencia ¿No? O el 6 de Enero en Barcelona para hacer lo mismo con los jugadores del Maccabi. Porque la Euroliga está llenar de mierda politizada porque permite participar a equipos israelíes.

Los que defienden lo que ha pasado el La Vuelta es para que se lo piensen un poquito. Lo triste es que no les aplicarán la ley del deporte por los altercados realizados.
0 K 9
#9 Martillo_de_Herejes
#5 Podemos marcarnos un Efes Pilsen o un Panathinaikos y arriesgarnos a lanzar butacas a la cancha, pero creo que nos sancionarían de por vida. :troll:
0 K 6
CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
Si hay que ser consecuentes hay que boicotear todos los eventos donde haya representante israeli, los que esten en manos del gobierno hay que vetar el evento y hasta su retrasmision incluso
0 K 8
#6 Martillo_de_Herejes
Por mucho que se insista en ello, el equipo Israel-Premier Tech no fue invitado. Y como dice Ferreras "es burdo, pero vamos con ello."
0 K 6

menéame