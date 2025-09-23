edición general
Loquillo: "Hay artistas que se posicionan y otros que no, quienes tienen que hablar son los ciudadanos"

“Hola, vengo por lo del anuncio”, dice alguien en el mostrador de recepción de la Warner (no el parque de atracciones, claro, sino la sede de la discográfica en Madrid, en la antigua Estación del Norte). Giramos la cabeza y divisamos la inconfundible e interminable silueta de Loquillo, con traje negro, gafas oscuras, media sonrisa y ese tupé que tantos de su quinta envidiarán y que le suman los pocos centímetros que le faltan para llegar a los dos metros de altura.

#1 tromperri
Las artistas son ciudadanos y tienen un megáfono que el resto de ciudadanos no tenemos. Mi respeto por los que se mojan.
9
#2 asbostrusbo
#1 venía decir eso
1
#11 vantablack
#2 #1 ojo con los deseos, que tengan un megáfono no significa que deban usarlo, que luego nos sale un miguel bosé antivacunas.
1
#6 Priorat
Me gusta Loquillo, pero me cansa leer sus entrevistas (y he leído está). Es tan pagado de si mismo, tan creído.

Y sospecho que detrás del no voy a hablar de política, el día que lo haga, dará miedo ver en que se ha convertido.

Por cierto me encanta cuando dice que en otros países va gente de varias generaciones a los conciertos y en España esto no pasaba, pero ahora empieza a pasar. A lo mejor lo que pasaba es que antes no tenía 64 años y ahora sí.

#1 He pensado lo mismo. Ya denota que él va de por encima de los demás. Él es de otra casta.
1
#7 Uda
#1 cierto. Pero ese megáfono está para todos y si los ciudadanos solo escuchan a los suyos es peligroso.
Escuchar? Si.
Pensar individualmente? Mejor.
Hay que ser críticos y no hablar por boca d ganso.
También se mojan los de extrema derecha,los violentos. No lo olvidemos.
Los " altavoces" mueven a "rebaños" si los individuos no están bien formados e informados.
Ser famoso no da ninguna garantía de nada. La mayoría son flautistas....
0
#14 celyo
#1 ergo, no son ciudadanos, son megáfonos andantes, ... Loquillo tenía razón.
0
#4 ipanies
Será consciente de que no posicionarse en determinados asuntos es posicionarse?!?!!? Bueno, claro que lo sabe, igual que todos sabemos que cojea mucho del pie derecho, pero no tiene la valentía suficiente para decirlo públicamente... será por vergüenza?!?! o_o
2
#10 JackNorte
Cuando no eres capaz de posicionarte frente a un genocidio. Y lo dices publicamente.
2
#3 jorgeesc
Dijo, posicionándose.
2
#13 Cehona
No soy ni de izquierdas ni de derechas, pero siempre voto al Partido Popular.
0
#12 asola33
Es un simple "ciudadano".
0
#9 antesdarle
Abuelo ya váyase
0
#8 Estoeslaostia
Yo antes votaba a Podemos...y me gustaba Loquillo.
(La versión de Rock and Roll Star con Leiva es...horripilante cuanto menos).
0
#5 Ozono33
Siempre me cayó mal este tipo.
0

