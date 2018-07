México: López Obrador renuncia a los privilegios gubernamentales: No tendrá seguridad oficial ni avión presidencial

El futuro mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó hoy que renunciará a la seguridad oficial, a la residencia de Los Pinos y al avión presidencial, manteniendo sus promesas de campaña. “He sostenido que me cuida la gente y me cuida el pueblo, y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer”, afirmó en rueda de prensa el líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y ganador de la Presidencia el pasado domingo. De esta manera, respondió que evaluará el uso de fuerzas de seguridad pública para su protección.