La locura llega a la energías renovables: nada está a salvo del desvarío del Rey Donald [EN]

Era previsible que Trump intentara eliminar los subsidios a las energías renovables. La política energética se ha visto envuelta en las guerras culturales, y en la mentalidad MAGA, la energía solar y eólica se han identificado con la conciencia pública, mientras que la quema de combustibles fósiles se considera masculina. Pero ni siquiera yo pensé que intentaría destruir la capacidad de generación renovable ya existente. Sin embargo, aquí estamos. Y si esto suena descabellado, es porque lo es. Nunca subestimes el poder del prejuicio irracional.