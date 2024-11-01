edición general
La locura llega a la energías renovables: nada está a salvo del desvarío del Rey Donald [EN]

Era previsible que Trump intentara eliminar los subsidios a las energías renovables. La política energética se ha visto envuelta en las guerras culturales, y en la mentalidad MAGA, la energía solar y eólica se han identificado con la conciencia pública, mientras que la quema de combustibles fósiles se considera masculina. Pero ni siquiera yo pensé que intentaría destruir la capacidad de generación renovable ya existente. Sin embargo, aquí estamos. Y si esto suena descabellado, es porque lo es. Nunca subestimes el poder del prejuicio irracional.

| etiquetas: paul krugman , economía , energías renovables , ee.uu. , donald trump
capitan__nemo
Aqui ya redujimos las primas a las renovables y hemos sido condenados a pagar multiples veces en tribunales internacionales de arbitraje a fondos que invirtieron en su momento.
El_dinero_no_es_de_nadie
Entonces nos han mentido al decirnos que la eolica y fotovoltaica eran las energías más baratas.

Si necesitan subsidios o subvenciones es que son caras.
azathothruna
Esta dentro de los parametros.
Seria lindo ver que el ecoterrorismo de verdad, no mamadas tipo greenpeace, surja en gringolandia.
