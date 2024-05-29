Locke, California: La única ciudad de Estados Unidos construida para la comunidad china

Hace ciento diez años, los trabajadores chinos transformaron el centro de California de un pantano a una potencia agrícola, y en el proceso construyeron una bulliciosa ciudad dirigida por chinos que en su día se llamó «el Montecarlo de California». A 80 kilómetros al sur de Sacramento, una red de canales, marismas y pantanos alimentados por las lluvias de las montañas de Sierra Nevada forma el tranquilo delta de California. A lo largo de los años, oleadas de inmigrantes se han asentado en esta fértil zona a lo largo del río Sacramento (...)