LOBO FELECHOSA ALLER | Felechosa, tierra de lobos: un cánido, al que tienen que espantar los vecinos, se pasea de madrugada por la localidad allerana

El edil socialista Pablo González descubrió al cánido cerca del amanecer, deambulando frente a su casa, donde hay ganado "Despertamos por los ladridos de los perros y los berridos de las ovejas, y al salir a la ventana, ya vi al lobo". Son palabras de Pablo González Afonso, edil del PSOE en Aller, que hace un par de días se encontraba cara a cara con un cánido en plena localidad de Felechosa. Nada del monte, o de zonas algo alejadas de la población: el cánido paseaba tranquilamente en frente de su casa.