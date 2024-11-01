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Lobby de víctimas en España [EUS]

El periodista Alex Romaguera (Barcelona, 1970) escribió hace cuatro años en catalán "Víctimes en so de pau" (Víctimas en el camino de la paz). La editorial Txalaparta le sugirió entonces que escribiera un nuevo libro sobre las asociaciones de víctimas del terrorismo – AVT, etc. –. El resultado es Víctimas, S.A.

| etiquetas: víctimas , terrorismo , eta
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3 comentarios
2 0 1 K 20 actualidad
ehizabai #1 ehizabai
(Traducción sin revisar de batua.eus)

Lobby de víctimas del Estado español
El periodista Alex Romaguera (Barcelona, 1970) escribió hace cuatro años en catalán Víctimes en so de pau (Víctimas en el camino de la paz). La editorial Txalaparta le sugirió entonces que escribiera un nuevo libro sobre las asociaciones de víctimas del terrorismo – AVT, etc. –. El resultado es Víctimas, S.A.
Este tema de conversación es doloroso, de hablar con cuidado.
Así es en 2022, el propio concepto de víctima debe…   » ver todo el comentario
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ehizabai #3 ehizabai
#1 (continuación) En 2015 intentaron retomar el encuentro en el Congreso, pero la mesa del Congreso se lo prohibió. Finalmente se celebró en el Auditorio Marcelino Camacho de CCOO. En el encuentro se pidió, entre otras cosas, la suspensión de la Audiencia Nacional y de la Ley de Secretos Oficiales.

Además, en 2019 45 víctimas redactaron la citada carta en la que afirmaban que las víctimas de la Policía y de grupos armados ultraderechistas también debían tener reconocimiento. Por otro lado, en…   » ver todo el comentario
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#2 sliana
Sin revisar acaba como acaba, camino de la Paz
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menéame