7
meneos
102
clics
Las lluvias torrenciales desbordan uno de los barrancos de la zona cero de la dana en Aldaia y obligan a rescates en Castelló
El área metropolitana de València, y en especial l’Horta Sud, vuelve así a situarse en el epicentro de las tormentas, tras haber sido también la “zona cero” de la DANA del pasado 29 de octubre.
|
etiquetas
:
dana
,
lluvias
,
valencia
6
1
0
K
90
actualidad
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
1
0
K
90
actualidad
#1
valandildeandunie
Enhorabuena a los que estáis descubriendo ahora que el túnel de la estación de tren de Aldaia se inunda siempre que caen 4 gotas.
Esperando a que esta tarde empecéis a dar vueltas en circulos cuando se inunden los túneles de la pista de Silla.
2
K
38
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
