edición general
7 meneos
102 clics
Las lluvias torrenciales desbordan uno de los barrancos de la zona cero de la dana en Aldaia y obligan a rescates en Castelló

Las lluvias torrenciales desbordan uno de los barrancos de la zona cero de la dana en Aldaia y obligan a rescates en Castelló  

El área metropolitana de València, y en especial l’Horta Sud, vuelve así a situarse en el epicentro de las tormentas, tras haber sido también la “zona cero” de la DANA del pasado 29 de octubre.

| etiquetas: dana , lluvias , valencia
6 1 0 K 90 actualidad
1 comentarios
6 1 0 K 90 actualidad
valandildeandunie #1 valandildeandunie
Enhorabuena a los que estáis descubriendo ahora que el túnel de la estación de tren de Aldaia se inunda siempre que caen 4 gotas.

Esperando a que esta tarde empecéis a dar vueltas en circulos cuando se inunden los túneles de la pista de Silla.
2 K 38

menéame