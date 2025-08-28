Lluís Bassat, publicista, 83 años: “Para pensar el ‘chup chup’ de Avecrem estuve tres meses y ahora las ideas me salen el mismo día, mi mente está más creativa ahora que cuando tenía 40 años”

Lluís Bassat es lectura obligatoria en las facultades de publicidad. Desde la agencia que creó en 1975 –primero con el nombre Bassat & Asociados, para después quedar rebautizada como Bassat Ogilvy al ser participada por la multinacional Ogilvy & Mather– justo al acabar los estudios se convirtió en líder de la publicidad en España gracias a una fórmula pionera en nuestro país: no vender productos, sino emociones, valores e ideas. Está considerado uno de los hombres más influyentes de la publicidad –en 2004 fue incluido en una lista ...