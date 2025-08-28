edición general
Lluís Bassat, publicista, 83 años: “Para pensar el ‘chup chup’ de Avecrem estuve tres meses y ahora las ideas me salen el mismo día, mi mente está más creativa ahora que cuando tenía 40 años”

Lluís Bassat es lectura obligatoria en las facultades de publicidad. Desde la agencia que creó en 1975 –primero con el nombre Bassat & Asociados, para después quedar rebautizada como Bassat Ogilvy al ser participada por la multinacional Ogilvy & Mather– justo al acabar los estudios se convirtió en líder de la publicidad en España gracias a una fórmula pionera en nuestro país: no vender productos, sino emociones, valores e ideas. Está considerado uno de los hombres más influyentes de la publicidad –en 2004 fue incluido en una lista ...

angelitoMagno #1 angelitoMagno
Claro, porque ahora no tienes la presión de tener que producir para poder vivir, eso te hace más creativo.
#2 pandasucks *
Oportunidad perdida para haber regalado un chupa-chups con cada caja de avecrem.
pepel #5 pepel
Yo lo que veo es que está cuarenta años más vieja.
asola33 #9 asola33
Es uno de los judíos más influyentes de Barcelona. Dice que lucha por la paz mundial y no comenta nada de Gaza...
O el o el entrevistador han dejado pasar una gran oportunidad. Seguro que sabían lo que hacían.
pitercio #4 pitercio *
A mí me pasa lo de generar contenido, con suavidad y eficacia, todos los días de 7 a 8 como un reloj. Pero no voy por ahí queriendo vendérselo a nadie.
#6 chocoleches
Para dedicarse al marketing se ha de ser bastante flipao, este señor lo confirma.
#3 Borgiano
Sigue vendiéndose bien.
#7 Grandpiano
A mí me ha gustado la entrevista. Gracias, #0
keiko_san #8 keiko_san
Porque antes eras mas selectivo y ahora das por válida cualquier mierda
