"Me llevó a rastras a la chabola, me encerró, me pegó una bofetada y empezó a violarme"

Insultos, amenazas, malos tratos y violaciones. Es el calvario al que estuvo sometida una mujer en situación de sinhogarismo durante el tiempo que estuvo conviviendo con su presunto agresor, un hombre en la misma situación, que se prestó a acogerla "altruistamente" en su chabola, en un núcleo chabolista de València, ante la situación de extrema vulnerabilidad de la mujer, que se había quedado en la calle y no tenía adónde ir. Así se lo vendió a su víctima, a la que, según denunció, mantenía encerrada y le robaba los 600 euros de pensión mensual

| etiquetas: violación , valencia , sintecho , chabola , mujer
