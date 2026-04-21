"Llegaron los africanos, llamen a la policía": los vídeos que prueban el acoso a la exsecretaria de la Internacional Socialista en Ferraz  

Benedicta Lasi, la exsecretaria general de la Internacional Socialista que ha denunciado a Pedro Sánchez por acoso laboral, fue fulminantemente cesada el día en que estalló el caso Koldo, en un congreso celebrado en Madrid al que no se le permitió entrar, y sin que su cese decretado por Sánchez se votara. Lasi no pudo acceder y fue retenida juntos a miembros del Comité Africano “Llegaron los africanos, llamen a la policía”, se espetó a Lasi y su equipo en las puertas de Ferraz entre escenas de tensión creciente que muestran varios vídeos.