Llega Pedro, una nueva borrasca con vientos muy fuertes, temporal marítimo y nevadas

Llega a España una nueva borrasca, nombrada Pedro, la decimosexta de la temporada, que dejará entre mañana y el jueves vientos muy fuertes, temporal marítimo y nevadas en el norte, según ha informado hoy la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Nombrada por el Servicio Meteorológico de Francia, la nueva borrasca de alto impacto -que afectará más al país vecino- también dejará tiempo adverso en España, en donde podría bajar la cota de nieve a niveles de 700 metros el jueves en el norte del país.