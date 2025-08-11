edición general
Llega la osofobia a España: cuatro ejemplares muertos en Asturias a manos de furtivos en un año

La percepción social de la especie está cambiando en las zonas donde conviven con humanos y los conservacionistas temen que afecte a la recuperación del plantígrado, en peligro de extinción. Las alarmas se han disparado en la cordillera Cantábrica. En un año ―entre julio de 2024 y agosto 2025― se ha encontrado cuatro osos pardos (Ursus arctos) muertos a manos de furtivos en Asturias, una situación inédita. Tres de ellos cayeron en lazos que los estrangularon (dos el verano pasado y otro este 18 de julio) y al último le dispararon con una escope

#1 yarkyark
No es osofobia. Son Furtivos. Que por desgracia en Asturias en los pueblos de montaña es mas habitual de lo que debería.
javibaz #3 javibaz
Si les quitasen la PAC a 50km a la redonda de donde ha aparecido,no vuelve a aparecer otro muerto, si no es por causas naturales.
Sawyer76 #2 Sawyer76
¿"Osofobia"? Lo siento pero voto sensacionalista. Parece que hoy día los juntaletras compiten para ver quien dice la estupidez más gorda, incapaces de redactar una noticia en condiciones,
felpeyu2 #4 felpeyu2
#2 "La percepción social de la especie" es como comienza la entradilla y es pertinente para el palabro osofobia. De hoy mismo, en La Nueva España: www.lne.es/occidente/2025/08/11/actores-juegos-hambre-lanzan-estrellat camisetas hechas en la zona por la "buena percepción" del oso entre la gente de allí. Que esta percepción pueda ir cambiando en ciertos sectores de la zona osera es importante para la supervivencia de la especie. Que usen o no un palabro inventado puede ser discutible, pero apunta en la dirección en la que se redacta el artículo.
Sawyer76 #5 Sawyer76 *
#4 Lo siento pero no. Un periodista serio debería redactar con un lenguaje correcto, sin sensacionalismos y sin insultar la inteligencia del lector. Estoy harto de titulares que tratan al lector de tonto o que parece que estuvieran dirigidos a niños. Poner una palabra que no tiene sentido alguno en el titular solo porque quizá va a llamar más la atención o está de moda usar el sufijo -fobia para cualquier cosa, no es aceptable en mi opinión.
#7 DatosOMientes
#2 En todo caso debería ser arctofobia.
lambiris #6 lambiris
La cerebrofobia y la clickbaitfilia campan a sus anchas por las redacciones de los periódicos.
