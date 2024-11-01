edición general
Llega a España la primera terapia autorizada en la UE desde 1996 para tratar la ELA

Es el primer fármaco aprobado en la UE contra una mutación genética de la enfermedad. Biogen ha anunciado este miércoles la llegada a España de tofersen -bajo el nombre comercial de 'Qalsody'-, la primera terapia autorizada en la Unión Europea desde 1996 para el tratamiento de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), y la primera indicada para aquellos pacientes con una mutación en el gen SOD-1, lo que convierte a España en uno de los primeros países europeos

