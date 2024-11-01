Me llamo Cristina y aquí van algunos datos sobre mí

Me llamo Cristina Fallarás Sánchez, tengo una hija de 17 años y un hijo de 23. Nos queremos mucho alrededor de la mesa de la cocina, un mueble viejo de madera gastada que heredé de mi madre y ella, de la suya. Adoro a mi hermana y mi sobrino. Y a mi madre, la inagotable matriarca. Somos familia de núcleo pequeño y apiñado. Yo cocino habitualmente. Mi mujer come embelesada lo que sirvo a la mesa como si asistiera al milagro doméstico de cada día. Tengo una violencia que me viene de la infancia y que, en las noches insomnes vuelco en collares...