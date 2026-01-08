Las llamas arrasan bosques de la Patagonia argentina y reavivan críticas por la falta de recursos

Los incendios han afectado bosques nativos protegidos, pastizales y viviendas. La Comarca Andina registra desde 2020 incendios cada vez más extensos y extremos, que se expanden muy rápido y afectan grandes superficies. La sequía que atraviesa la región por la escasez de lluvias y la forestación con pino exótico, muy inflamable, favorece la propagación del fuego, según ambientalistas. La negligencia de turistas y locales en el manejo del fuego y la falta de recursos para prevención y respuesta inmediata suponen un cóctel explosivo.