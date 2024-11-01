Llamar sin avisar ha pasado de ser lo más normal a ser de mala educación

"Me parece de mala educación llamar al móvil sin avisar. Si no es una urgencia (y no son mis padres) no me llames, para algo tenemos WhatsApp." Este tuit de @thaissotillo se viralizó hace unos días y generó respuestas de todos los colores, pero con la sensación de que es una cuestión generacional: en algún momento, para los nacidos especialmente a finales de los 90 en adelante, las llamadas telefónicas –el gesto más básico de un teléfono– se han convertido en una violación del protocolo social.
Eso podría ser habitual en los de la generación de la posguerra porque no se había generalizado el teléfono, o entre los niños, que no tenían acceso a este, pero después pasó a ser algo "invasivo" que solo esos de generaciones anteriores hacían.
Sinceramente ahora se puede molestar a personas a altas horas de la mañana sabiendo que leeran cuando puedan sin molestarlos realmente.
La llamada no se puede hacer a cualquier hora. A menos que sea una urgencia. Pero como todo depende del conocimiento y permisos de ambas partes.
Además que ese modo lo pones cuando no estás disponible.
Y no entienden que no es por gusto, que es porque al currito medio le faltan horas en el día y no tiene tiempo de estar colgado del teléfono.
Es más fácil creer que los demás tienen problemas, en vez de que te digan a la cara que el mundo en que vivías ya no existe y ahora las cosas se hacen de otra manera. Que el que se ha quedado "fuera de onda" eres tú.
Para mi el problema es el derecho que se otorgan algunos a que interrumpas una buena conversación con amigos, etc. Porque les apetece charlar justo en ese momento.
Apaga el teléfono si no quieres que te llame nadie, ponlo en modo avión, activa el contestador pero seas tan subnormal.
Quién se enfade conmigo por no cogerle el móvil que directamente no use esa forma de comunicación conmigo
Desde que llevamos el teléfono en el bolsillo, para mi, el protocolo es mandar un mensaje preguntando cuando tengo un rato libre.
Emergencias aparte, claro.