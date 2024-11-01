edición general
Llamar sin avisar ha pasado de ser lo más normal a ser de mala educación

"Me parece de mala educación llamar al móvil sin avisar. Si no es una urgencia (y no son mis padres) no me llames, para algo tenemos WhatsApp." Este tuit de @thaissotillo se viralizó hace unos días y generó respuestas de todos los colores, pero con la sensación de que es una cuestión generacional: en algún momento, para los nacidos especialmente a finales de los 90 en adelante, las llamadas telefónicas –el gesto más básico de un teléfono– se han convertido en una violación del protocolo social.

23 comentarios
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo *
Para que los más boomers tengan una analogía es algo parecido a (o una evolución de) hacer una visita a casa de alguien sin avisar antes por teléfono.
Eso podría ser habitual en los de la generación de la posguerra porque no se había generalizado el teléfono, o entre los niños, que no tenían acceso a este, pero después pasó a ser algo "invasivo" que solo esos de generaciones anteriores hacían.
5 K 61
Veelicus #3 Veelicus
#2 no creo que sea correcto, cuando te llaman por telefono puedes no coger, asi de simple, sin embargo si alguien llama a tu puerta la abres, y entonces te ven que estas y es mas violento decir que te dejen tranquilo
0 K 11
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo *
#3 podías (puedes) no contestar ni abrir si estás en casa y no esperas visitas. Y si no te cogen una llamada al móvil, también es violento e incómodo para el que llama, sobre todo si es un postguerra o boomer (puede pensar que te ha pasado algo, que el movil está para llevarlo encima).
1 K 13
Battlestar #10 Battlestar *
#3 Podías mirar por el visillo o la mirilla
2 K 39
#12 chocoleches
#2 Más bien sería como llamar a partir de las 23:00 PM en el siglo pasado más te vale tener una buena razón.
0 K 12
#4 Leon_Bocanegra
Hola, te llamo para avisarte que te voy a llamar.
1 K 25
JackNorte #8 JackNorte
Yo no suelo coger de numeros desconocidos porque o son estafas o publicidad, con los conocidos depende pero eso tambien ha dependido de la reeducacion a gustos.
Sinceramente ahora se puede molestar a personas a altas horas de la mañana sabiendo que leeran cuando puedan sin molestarlos realmente.
La llamada no se puede hacer a cualquier hora. A menos que sea una urgencia. Pero como todo depende del conocimiento y permisos de ambas partes.
1 K 25
#15 soberao
#8 Puedes poner el "modo avión" y será como si tuvieras el teléfono apagado.
0 K 13
JackNorte #16 JackNorte *
#15 Si y deja de funcionar para urgencias que es por lo que lo tengo. xD Si ya me cuesta hacer caso sin el modo avion xD si lo activo no veo ni las urgencias.
0 K 12
#17 soberao *
#16 Puedes tener para urgencias un teléfono tipo Nokia, que siempre está encendido sin necesidad de cargarlo en una semana y el android como teléfono para mensajería instantánea y para el ocio online.
Además que ese modo lo pones cuando no estás disponible.
0 K 13
JackNorte #21 JackNorte
#17 No crees que son demasiadas complicaciones y gastos? Para solucionar un problema que ya no tengo ahora?
0 K 12
Mala #23 Mala *
"No llamar salvo urgencia", y cuando llamas por una urgencia... resulta que tienen el teléfono sin sonido.
1 K 18
jm22381 #20 jm22381 *
Tal vez es también porque antes era el medio de comunicación mainstream mientras que ahora lo es el texto por Whatsapp de modo que como es algo que se usa muchísimo menos pues se entiende que es "para emergencias"
0 K 16
Golan_Trevize #7 Golan_Trevize
Si lo dice en twitter @thaissotillo (y, como no, Xataka), pues será cierto eso que cuentan en esta "noticia".
0 K 15
#9 Hynkel
#7 Y no anda alejado de la realidad. Conozco a más de un jubileta que se ha tragado artículos diciendo que la generación de sus hijos tiene problemas porque no es capaz de coger una llamada de teléfono.

Y no entienden que no es por gusto, que es porque al currito medio le faltan horas en el día y no tiene tiempo de estar colgado del teléfono.

Es más fácil creer que los demás tienen problemas, en vez de que te digan a la cara que el mundo en que vivías ya no existe y ahora las cosas se hacen de otra manera. Que el que se ha quedado "fuera de onda" eres tú.
1 K 24
TripleXXX #11 TripleXXX
#7 El argumento de la noticia me parece ridículo.
Para mi el problema es el derecho que se otorgan algunos a que interrumpas una buena conversación con amigos, etc. Porque les apetece charlar justo en ese momento.
0 K 9
g3_g3 #13 g3_g3
La gente que piensa eso es muy ridícula y además no les llama nadie que no sea para intentar venderles algo.

Apaga el teléfono si no quieres que te llame nadie, ponlo en modo avión, activa el contestador pero seas tan subnormal.
0 K 13
anonimo115 #18 anonimo115
Muchos confunden tener móvil con estar disponible 24h.

Quién se enfade conmigo por no cogerle el móvil que directamente no use esa forma de comunicación conmigo
0 K 9
TripleXXX #1 TripleXXX
Cuando solo había un teléfono en la casa podías estar de tertulia con los amigos o haciendo mil cosas en la calle sin que nadie te interrumpiese para charlar un rato.

Desde que llevamos el teléfono en el bolsillo, para mi, el protocolo es mandar un mensaje preguntando cuando tengo un rato libre.
Emergencias aparte, claro.
0 K 9
#22 fastbrian
#1 No imaginas lo prepotente que suena eso...
0 K 9
#19 Desolate
No sé, creo que nos estamos volviendo demasiado normativos. Todo es NO. No me llames, no me escribas, no bebas, no fumes, no hables, no digas tonterías, no ronques, no te suenes, no estornudes, no hables alto, no hables bajo que no te escucho, no cocines que manchas, no sudes que hueles... En fin, vamos camino de una sociedad aislada, donde todo está mal visto...
0 K 7
nosomosnaiderl #6 nosomosnaiderl
A mi madre, que tiene 72 años, le gusta más llamar o mandar audios. Yo soy más de mandar mensajes de texto wasap.
0 K 6
#14 soberao
#6 Los audios no se pueden escuchar sin auriculares porque nunca sabes lo que contienen por eso son una molestia, además de que ocupan más espacio que el texto pero para mucha gente escribir en el teléfono es un suplicio.
0 K 13

