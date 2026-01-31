¿Por qué lo llaman progresismo pudiendo llamarlo síndrome de Munchausen por poderes? - Carlos Magariño

Estos señores del Gobierno (PSOE, Sumar y Podemos, que es quien impulsa este decreto) proponen que se va a regularizar, no nacionalizar, ojo. O sea, dar simplemente los derechos que cualquier persona debería tener por el simple hecho de existir, por ejemplo empadronarse, para poder vivir en algún sitio, y tener la posibilidad de ganarse la vida sin que sea invisible a cualquier registro y siendo imposible acceder a derechos básicos. Habrá quien diga que ya eso es mucho. Pero veamos la letra pequeña del malmenorismo y de las políticas útiles: