¿Por qué las llamadas a “gravar con impuestos a los ricos” son estruendosas, populares, pero rara vez exitosas? [EN]

Las encuestas muestran que la mayoría de los suizos no están contentos con la creciente brecha de riqueza entre ricos y pobres. ¿Por qué esto no se refleja en las urnas?. Hay preocupación por la posibilidad de que la minoría huya del país, llevándose consigo su riqueza e inversiones. La preocupación por los efectos negativos en empresas y empleo fue el factor más importante. Las amenazas públicas de ricos de marcharse en caso de un voto a favor fue efectiva. La campaña del "no", con un presupuesto elevado, dominó la publicidad y marcó el tono.