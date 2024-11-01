¿Por qué las llamadas a “gravar con impuestos a los ricos” son estruendosas, populares, pero rara vez exitosas? [EN]

Las encuestas muestran que la mayoría de los suizos no están contentos con la creciente brecha de riqueza entre ricos y pobres. ¿Por qué esto no se refleja en las urnas?. Hay preocupación por la posibilidad de que la minoría huya del país, llevándose consigo su riqueza e inversiones. La preocupación por los efectos negativos en empresas y empleo fue el factor más importante. Las amenazas públicas de ricos de marcharse en caso de un voto a favor fue efectiva. La campaña del "no", con un presupuesto elevado, dominó la publicidad y marcó el tono.
| etiquetas: dinero , suiza , votación , impuestos , ricos , fracaso
Al menos el gobierno actual y varios anteriores, de china, entienden que hay que dejar que haya ricos, siempre y cuando no se pasen de la raya.
Meritocracia a tope, innovacion y educacion a tope, y ahora se ve el resultado.
Me hace mucha gracia que las politicas china de tierras raras se establecieron EN LOS 70
Imagínate que eres esa persona. Me cuesta creer que te dejarías meter la mano en el bolsillo con una sonrisa.