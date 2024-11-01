edición general
¿Por qué las llamadas a “gravar con impuestos a los ricos” son estruendosas, populares, pero rara vez exitosas? [EN]

Las encuestas muestran que la mayoría de los suizos no están contentos con la creciente brecha de riqueza entre ricos y pobres. ¿Por qué esto no se refleja en las urnas?. Hay preocupación por la posibilidad de que la minoría huya del país, llevándose consigo su riqueza e inversiones. La preocupación por los efectos negativos en empresas y empleo fue el factor más importante. Las amenazas públicas de ricos de marcharse en caso de un voto a favor fue efectiva. La campaña del "no", con un presupuesto elevado, dominó la publicidad y marcó el tono.

azathothruna #1 azathothruna
Porque los ricos, en vez de pensar con el cerebro, piensan con la billetera (no es un cumplido)
Al menos el gobierno actual y varios anteriores, de china, entienden que hay que dejar que haya ricos, siempre y cuando no se pasen de la raya.
Meritocracia a tope, innovacion y educacion a tope, y ahora se ve el resultado.
Me hace mucha gracia que las politicas china de tierras raras se establecieron EN LOS 70
calde #3 calde
Porque los "Massmierda" son muy efectivos manipulando la actualidad.
azathothruna #4 azathothruna
#3 Diras que los normies / pueblo llano son muy credulos
Tertuliano_equidistante #2 Tertuliano_equidistante *
# Imagínate que tienes dinero, mucho, poco, lo que sea, y estás rodeado de gente que quiere ponerlo en su bolsillo. Puede que para redistribuirlo por ideología, o para gastarlo en cosas que esa gente considera importantes, o para cuadrar unas cuentas que no le salen porque tiene muchas facturas que pagar y mucha gente a la que contentar para que le sostengan en un gobierno, o porque quieren trincar su parte… hay muchas casuísticas, pero todas tienen una cosa en común: quieren financiarlas a tu costa.
Imagínate que eres esa persona. Me cuesta creer que te dejarías meter la mano en el bolsillo con una sonrisa.
