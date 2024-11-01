Literatura sórdida: La Pitufina

Por algún motivo, decidí que mi viaje vacacional de este año tuviera como destino le pays schizophrène / het schizofrene land: Bélgica. Así que fueron unos días de lo de siempre: probar bebidas absurdas (poco: lo único reseñable es que hay cerveza sin gluten tostada de cereza y que el té Lipton lleva gas y está anunciado por Ice T, cosa que no entiendo cómo nadie lo ha hecho antes), ir a castillos para hacerme fotos en los retretes medievales, pasear hasta que salen ampollas y comer manjares.
