La Lista de los Reyes Asirios: una genealogía entre la historia y el mito que comienza con los “reyes que vivían en tiendas”

Cuando la escritura aún se grababa en tablillas de barro y los imperios se alzaban y caían bajo el peso de sus propios dioses, los asirios dejaron un testimonio de su linaje real que ha perdurado hasta nuestros días: la Lista de los Reyes Asirios, un documento que es una de las fuentes fundamentales para comprender la evolución política, religiosa y cultural de una de las civilizaciones más influyentes del mundo antiguo.