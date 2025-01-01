La lista de niños que deben esperar más de 6 meses para operarse en la Comunitat Valenciana se dispara un 756% con el gobierno del PP

Las operaciones a largo plazo se cronifican en la sanidad valenciana y uno de cada cuatro pacientes ya espera más de medio año tras reducirse el número de pacientes en espera pero incrementarse un 50% los que lo hacen más de medio año
| etiquetas: pp , sanidad , mazon
Pero me gustaría que indagaran un poco más. La Generalitat con el PP creo que no ha hecho grandes cambios ni recortes y con pequeños cambios es muy raro que se multiplique la lista de espera por ocho.
Faltan porqués, algo de trabajo de periodismo. Escrito así es difícil no coger la noticia con pinzas porque no sería la primera vez que sacan datos de contexto o tienen en cuenta los periodos que les interesan.