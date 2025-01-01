edición general
La lista de niños que deben esperar más de 6 meses para operarse en la Comunitat Valenciana se dispara un 756% con el gobierno del PP

Las operaciones a largo plazo se cronifican en la sanidad valenciana y uno de cada cuatro pacientes ya espera más de medio año tras reducirse el número de pacientes en espera pero incrementarse un 50% los que lo hacen más de medio año

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Las empresas privadas de sanidad presionan a Mazón y los niños mueren, pero cuidao con denunciar esto, que aquí te persiguen
victorjba #4 victorjba
Así tienen excusa para darle contratos a dedo a la privada.
#3 Abril_2025
Son datos, y los datos son impepinables.

Pero me gustaría que indagaran un poco más. La Generalitat con el PP creo que no ha hecho grandes cambios ni recortes y con pequeños cambios es muy raro que se multiplique la lista de espera por ocho.

Faltan porqués, algo de trabajo de periodismo. Escrito así es difícil no coger la noticia con pinzas porque no sería la primera vez que sacan datos de contexto o tienen en cuenta los periodos que les interesan.
#2 endy *
Eso baja la media de la mejor sanidad del mundo.
