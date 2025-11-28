La lista de la izquierda andaluza se enquista en Cádiz: el líder provincial de IU se postula frente a la diputada de Sumar Andalucía

Maíllo, líder nacional de IU, se incorpora como número uno por Sevilla, la plaza que en las últimas andaluzas ocupó Esperanza Gómez, diputada en el Parlamento de Andalucía y hoy líder de Movimiento Sumar Andalucía. Este movimiento, señalan distintas fuentes de la coalición, ha llevado a Gómez a resituarse en el tablero y aspirar a ser cabeza de lista por Cádiz. Esta provincia se presenta ahora como un escenario de disputa, después de que IU Cádiz haya postulado para el puesto a su coordinador, Jorge Rodríguez, exalcalde de la localidad de...