edición general
6 meneos
12 clics
La lista de la izquierda andaluza se enquista en Cádiz: el líder provincial de IU se postula frente a la diputada de Sumar Andalucía

La lista de la izquierda andaluza se enquista en Cádiz: el líder provincial de IU se postula frente a la diputada de Sumar Andalucía

Maíllo, líder nacional de IU, se incorpora como número uno por Sevilla, la plaza que en las últimas andaluzas ocupó Esperanza Gómez, diputada en el Parlamento de Andalucía y hoy líder de Movimiento Sumar Andalucía. Este movimiento, señalan distintas fuentes de la coalición, ha llevado a Gómez a resituarse en el tablero y aspirar a ser cabeza de lista por Cádiz. Esta provincia se presenta ahora como un escenario de disputa, después de que IU Cádiz haya postulado para el puesto a su coordinador, Jorge Rodríguez, exalcalde de la localidad de...

| etiquetas: lista , izquierda , andaluza , enquista , cádiz , iu , sumar
6 0 0 K 72 actualidad
4 comentarios
6 0 0 K 72 actualidad
Cehona #1 Cehona
¡Disidente!!¡Disidente!!
1 K 25
Pertinax #2 Pertinax
Recuerdan a Podemos Asturias... salvo que en este caso son partidos diferentes.
1 K 17
#4 soberao
¿Sumar no era como de IU e IU estaba dentro de Sumar?
Aunque se hable de "unir a la izquierda" en "coaliciones unitarias" estos movimientos solo traen confusión al electorado (En Andalucía tienen varios casi el mismo nombre, estos se llaman "Por Andalucía" y los de Teresa Rodriguez "Adelante Andalucía"), peleas por el liderazgo en las listas, (como vemos aquí) y vacíos en la militancia, (al llegar estas discusiones a los militantes que acaban dándose de baja salga el de un partido u otro victorioso).
0 K 13
#3 DenisseJoel
Qué lamentable lo de esta gente. La estrategia les importa un bledo, pero su puesto que no se lo quiten.
Y parte del problema es que toleremos estos comportamientos. Aquí se viene a trabajar por la comunidad. Si lo que tú buscas es meter la cabeza, mejor vete a tu casa, y deja ese espacio a alguien con ganas de trabajar.
0 K 11

menéame