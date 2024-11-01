Lista de ataques armados en lugares de culto en EEUU en los últimos 20 años

5 de agosto de 2012: Seis personas en el Templo Sikh de Wisconsin en la ciudad de Oak Creek fueron asesinadas a tiros por un supremacista blanco de 41 años que había mencionado una guerra santa racial. 27 de octubre de 2018: Once judíos que asistían a los servicios en la sinagoga Árbol de la Vida en Pittsburgh fueron asesinados a tiros por un supremacista blanco con antecedentes de antisemitismo. 27 de julio de 2008: Un hombre disparó una escopeta recortada según la policía fue debido a sus inclinaciones liberales.
| etiquetas: extrema derecha , supremacista blanco , iglesias , liberal , eeuu
Para sorpresa de nadie con medio cerebro funcional.
Porque el atacante sabía, ya sea por mensaje divino o porque es capaz de leer el pensamiento, que los atacados eran malvados y pensaban hacer el mal.
Así que se sentia legitimado a atacar primero
¿Qué dios protege a los suyos?
www.meneame.net/story/hombre-sospechoso-lanzar-bomba-tubo-templo-satan