edición general
Lista de ataques armados en lugares de culto en EEUU en los últimos 20 años

5 de agosto de 2012: Seis personas en el Templo Sikh de Wisconsin en la ciudad de Oak Creek fueron asesinadas a tiros por un supremacista blanco de 41 años que había mencionado una guerra santa racial. 27 de octubre de 2018: Once judíos que asistían a los servicios en la sinagoga Árbol de la Vida en Pittsburgh fueron asesinados a tiros por un supremacista blanco con antecedentes de antisemitismo. 27 de julio de 2008: Un hombre disparó una escopeta recortada según la policía fue debido a sus inclinaciones liberales.

9 comentarios
Supercinexin #2 Supercinexin
Todo derechistas blancos atentando terroristamente contra otras religiones y etnias, sin mediar provocación previa.

Para sorpresa de nadie con medio cerebro funcional.
#8 daniMate
#2 son ataques preventivos de esos que gustan en aquellas tierras.
Porque el atacante sabía, ya sea por mensaje divino o porque es capaz de leer el pensamiento, que los atacados eran malvados y pensaban hacer el mal.
Así que se sentia legitimado a atacar primero
#5 Leon_Bocanegra
Es urgente que se reconozca a los antifa como organización terrorista.
#6 Setis
#5 Pero es que no vas a decir nada de las negras lesbianas trans demócratas? Es un punto muy importante.
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso *
#6 y encima si usaban lenguaje inclusivo o pronombres ya estas en la lista del FBIde principales sospechosos
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Y ninguno en templos satánicos o del monstruo espagueti volador.

¿Qué dios protege a los suyos?
#4 meta
La que están liando los antifas
raül_hernàndez_1 #9 raül_hernàndez_1 *
Son locos, desequilibrados. Solo si eres morenito eres un terrorista asesino de masas. Al menos, en EEUU, y aunque no hayas matado a nadie: basta la pura soflama u opinión.
