Lista de los 50 mejores largometrajes anime (2011-2020)

De partida, es preciso que exponga qué incorporo dentro del concepto "largometraje". Según diferentes instituciones como la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de los EE.UU. o el British Film Institute, un largometraje es una película con una duración mínima de 40 minutos. Por cierto, aquí debo advertir que no voy a incluir títulos resumen que reciclan prácticamente todo el montaje de la serie de turno con la única novedad de que se agregan nuevas escenas.