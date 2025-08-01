edición general
5 meneos
143 clics
Lista de los 50 mejores largometrajes anime (2011-2020)

Lista de los 50 mejores largometrajes anime (2011-2020)

De partida, es preciso que exponga qué incorporo dentro del concepto "largometraje". Según diferentes instituciones como la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de los EE.UU. o el British Film Institute, un largometraje es una película con una duración mínima de 40 minutos. Por cierto, aquí debo advertir que no voy a incluir títulos resumen que reciclan prácticamente todo el montaje de la serie de turno con la única novedad de que se agregan nuevas escenas.

| etiquetas: anime , película , top , cine
4 1 0 K 41 ocio
1 comentarios
4 1 0 K 41 ocio
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo *
Nota importante, que no aclara el autor pero se ve con un poco de atención: No es un ranking. Las 50 están ordenadas cronológicamente.
Demasiadas para mí, necesitaría un filtro adicional
0 K 10

menéame