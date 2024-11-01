Lisímaco: el diplomático entre los diádocos de Alejandro

Lisímaco fue uno de los generales más longevos de Alejandro Magno y uno de los diádocos más significativos, aunque su historia es frecuentemente eclipsada por la de Seleuco, Ptolomeo y Antígono. A diferencia de estos, Lisímaco fue un líder más cauteloso y diplomático, que raramente buscaba la confrontación directa cuando podía evitarla. Su longevidad política en una era de violencia y traición constantes fue un logro notable en sí mismo. Lisímaco nació alrededor de 360 a.C. en Acarnania, en el noroeste de Grecia, lo que lo hacía aproximadamente