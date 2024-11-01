edición general
Lirios y Rosas, de Pierre-Joseph Redouté [ING]

Lirios y Rosas, de Pierre-Joseph Redouté [ING]  

Explora las colecciones completas de rosas y lirios del renombrado artista nacido en Bélgica P.J. Redouté, disponibles en una versión renovada y gratuita que antes solo estaba disponible en libros físicos. En Les Roses (1817-1824), Redouté presenta una impresionante colección de 169 ilustraciones de rosas. De manera similar, Les Liliacées (1802-1816) muestra 475 miembros diversos y elegantes de la familia de las liliáceas en 486 láminas.

keizal #2 keizal *
#0 No me abre la página con navegadores distintos, dos. ¿Está bien puesto el enlace?
El mensaje es por exceso de tiempo.
Oktarr #3 Oktarr *
#2 La subí con Firefox y lo acabo de comprobar con Brave, y abre la página bien :-(
www.c82.net/redoute/
keizal #4 keizal
#3 Vale, entonces es cosa de mi móvil.
Pruebo con el ordenador, seguro que abre.
Gracias.
