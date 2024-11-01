Lirios y Rosas, de Pierre-Joseph Redouté [ING]  

Explora las colecciones completas de rosas y lirios del renombrado artista nacido en Bélgica P.J. Redouté, disponibles en una versión renovada y gratuita que antes solo estaba disponible en libros físicos. En Les Roses (1817-1824), Redouté presenta una impresionante colección de 169 ilustraciones de rosas. De manera similar, Les Liliacées (1802-1816) muestra 475 miembros diversos y elegantes de la familia de las liliáceas en 486 láminas.