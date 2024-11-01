Linux regula el uso de la IA con 12 normas que deben seguir los desarrolladores del kernel

El momento que muchos estaban esperando ha llegado tras meses de debate: Linux ya ha dejado por escrito cómo quiere que se utilice la IA dentro de su proceso de desarrollo y por eso regula en forma y tiempo 12 normas a seguir. Lo ha hecho a través de un documento específico incluido en Documentation/process, dentro de la sección del árbol del Kernel donde se establecen las normas de trabajo, donde el texto detalla cómo deben actuar tanto las herramientas de IA como los desarrolladores que las empleen al contribuir al Kernel de Linux.