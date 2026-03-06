Los limpiadores del Hospital de Getafe denuncian el impago de sus nóminas y la falta de personal

La plantilla de limpieza del Hospital Universitario de Getafe (Madrid) se ha puesto en pie de guerra tras meses de impagos y sobrecarga laboral. El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha convocado una serie de manifestaciones a la entrada del hospital para denunciar la situación “crítica” que vive el personal. “No podemos permitir que se preste un servicio esencial en un hospital público a costa de la salud y el salario de quienes lo mantienen limpio.