Lifting de metaneros que se dirigían para Europa. Se desvían hacia Asia en busca del mejor postor

Ya ha empezado. Un goteo de buques metaneros cargados de gas natural licuado (GNL) han cambiado de rumbo en los últimos días en plena travesía hacia Europa. Su nuevo destino es Asia, un continente desesperado por asegurar su suministro, cueste lo que cueste, ante el bloqueo del estrecho de Ormuz, el cuello de botella por el que fluye la inmensa mayoría del combustible que alimenta las economías de China, India, Japón o Corea del Sur.