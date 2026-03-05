edición general
Lifting de metaneros que se dirigían para Europa. Se desvían hacia Asia en busca del mejor postor

Ya ha empezado. Un goteo de buques metaneros cargados de gas natural licuado (GNL) han cambiado de rumbo en los últimos días en plena travesía hacia Europa. Su nuevo destino es Asia, un continente desesperado por asegurar su suministro, cueste lo que cueste, ante el bloqueo del estrecho de Ormuz, el cuello de botella por el que fluye la inmensa mayoría del combustible que alimenta las economías de China, India, Japón o Corea del Sur.

Supercinexin #1 Supercinexin
Si tan sólo hubieran países con gas cerca de Europa con quienes los europedos pudieran tener buenas relaciones comerciales...

Pero es más importante ser un fiel aliado del protector y benefactor USA y sobretodo hacer crecer sano y fuerte al Isra, que es muy buen chaval. Esas deben ser nuestras prioridades para el siglo XXI. Lo contrario sería la desaparición de la civilización europeda y sien mishone de muelto.
sotillo #2 sotillo
Vamos que la idea de Trump es dejar a Europa en la ruina y dependiente de EEUU y si para esto hay que llevarse miles de vidas inocentes por delante se la pela
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
#2 Republicanos o demócratas, tanto da. El "Fuck the UE" de Victoria Nuland fue mientras gobernaba Obama.
ipanies #4 ipanies
#2 Los europeos votamos a la derecha sistemáticamente, a esta derecha que nos ha traído hasta aquí... Alguna responsabilidad tenemos ;)
sotillo #5 sotillo
#4 Si que tienen si
