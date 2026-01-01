edición general
Los líderes europeos responden a las amenazas de la administración Trump de tomar Groenlandia

Ryan Wuzer. Gracias por ver mi humilde reacción a la respuesta de los líderes europeos a las amenazas de la administración Trump de tomar Groenlandia. [Subtítulos]

#1 y enfadarse mucho por X
Yo reconocería a los nativos americanos como dueños auténticos de EEUU, y me negaría a dialogar con cualquiera que no fuera ellos...
Sigo habitualmente a este tío y me suelen gustan sus contenidos.

#4 Ídem, no esperaba verlo en Menéame.
