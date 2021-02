El liderazgo de Sánchez en la Unión Europea

La Comisión Europea ha anunciado que España será el país con mayor crecimiento de la UE con un 5,6% en 2021 y el 5,3% en 2022. Una noticia cuya trascendencia y derivadas -no solo económicas sino también políticas- no ha pasado desapercibida ni en las capitales ni en los principales diarios económicos de los 27 socios europeos. Estos datos consolidan la posición española como la cuarta economía de la UE, que cuenta además con la red de seguridad de los 140.000 millones de euros del fondo de respuesta a la COVID-19 "Next Generation UE". Hay que