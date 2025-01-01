Mehdi Hasan destruye a idiota nazi fascista (SUB ESP)  

En este fragmento de video con contenido político, el periodista Mehdi Hasan enfrenta a un individuo que se autodefine como fascista o simpatizante nazi. Con argumentos contundentes, lo elimina dialécticamente, desmontando sus posiciones extremistas con claridad y estilo
| etiquetas: mehdi hasan , neutraliza , nazi , fascista , franco
www.meneame.net/story/progre-vs-20-ultraderechistas-eng
Ostia que burrada ha soltado...
Quiere votar una vez, elegir a un rey/autócrata y que mate a los que no son como él, pero el, es un buen cristiano.
Y luego nos preocupan los musulmanes.
www.thedailybeast.com/self-described-fascist-begs-for-donations-after-
¿De donde sacan esas ideas tan equivocadas? ¿Como engullen esos principios sin digerirlos? ¿Que mecanismo cerebral les hace generar esa adrenalina cuando se recrean en esparcir su ignorancia tan orgullosamente? De verdad que no encuentro respuestas para justificar su comportamiento. Es que ni… » ver todo el comentario
dle.rae.es/destruir
Lo ha dejao con el culo al aire, eso sí.