Mehdi Hasan destruye a idiota nazi fascista (SUB ESP)

En este fragmento de video con contenido político, el periodista Mehdi Hasan enfrenta a un individuo que se autodefine como fascista o simpatizante nazi. Con argumentos contundentes, lo elimina dialécticamente, desmontando sus posiciones extremistas con claridad y estilo

Eversmann #5 Eversmann
La gente esta que habla con tanta confianza en sí mismos... dónde lo aprenden?
Un_señor_de_Cuenca #7 Un_señor_de_Cuenca
#5 De la soberbia que produce ser un ignorante gilipollas como el del vídeo. No tiene ni idea de lo que hizo Franco y dice que fue "cool". Valente subnormal.
ehizabai #14 ehizabai
#5 Siempre se ha dicho que la ignorancia es muy atrevida.
Sandman #15 Sandman
#5 "El problema del mundo es que los estúpidos están seguros de sí mismos y los inteligentes llenos de dudas."—Bertrand Russell
amanecequenoespoco #30 amanecequenoespoco
#5 van a los cursos de Albert Rivera
Rayder #2 Rayder *
Bonus: mencionan a Franco y se declara seguidor, la madre que lo parió #0 podrías haber incluido ese término en las etiquetas.
MellamoMulo #3 MellamoMulo *
#2 pues tienes razón. De hecho fue uno de los motivos por los que decidí subiro. Hecho
Rayder #8 Rayder
#3 {0x1f44d}
MellamoMulo #11 MellamoMulo
#10 no la voy a descartar porque ya lo harán si lo creen desde la comunidad con los votos. Pero espero que esos mismos que voten negativo se pasen por el vídeo completo
Kleshk #4 Kleshk
#2 "Franco nunca mató a mujeres y niños"

Ostia que burrada ha soltado...
elGude #13 elGude
#4 y se queda tan pancho.
parrita710 #27 parrita710
#4 #13 Eso es porque no considera personas a la gente que mataron no porque no sepa lo que pasó.
elGude #17 elGude
#4 y estos son los problemas de dar lejía durante la lactancia.

Quiere votar una vez, elegir a un rey/autócrata y que mate a los que no son como él, pero el, es un buen cristiano.

Y luego nos preocupan los musulmanes.
BiRDo #18 BiRDo
#4 El ejército que comandaba era de paladines de la luz de un mundo de fantasía.
MellamoMulo #29 MellamoMulo *
#24 por supuesto. Cuando el diálogo se encamina por datos, razonamientos, estadísticas, leyes, hechos, etc y no por sesgos, interpretaciones fantabulosas, delirios, charlatanería y gritos exasperados es relativamente sencillo que terminen auto inmolandose. Y ojo, que no digo que este señor no sea brillante y además de conocimiento tenga un autocontrol exquisito, todo lo contrario
Rayder #6 Rayder
#1 Ohhhhh que pena.
riska #23 riska
Me parece mentira que todavía con 59 años de edad me siga sorprendiendo la estupidez humana. Me cuesta trabajo asimilar que pueda haber gente tan ignorante y tan convencido de su propia ignorancia.
¿De donde sacan esas ideas tan equivocadas? ¿Como engullen esos principios sin digerirlos? ¿Que mecanismo cerebral les hace generar esa adrenalina cuando se recrean en esparcir su ignorancia tan orgullosamente? De verdad que no encuentro respuestas para justificar su comportamiento. Es que ni…   » ver todo el comentario
#26 baronluigi
#23 Pues tragarse la propaganda
#22 fpove
Lo de que franco nunca mato ni a niños ni mujeres, y solo a hombres culpables... telita eh el nivel de ignorancia.
#12 XXguiriXX
Gilipollas como el del video siempre han habido y los habrá. El problema es cuando llegan al poder, como en el caso de Trump.
roker #9 roker
Preferiría la acepción 1 de la palabra destruir, pero entonces no estaría en YouTube.

dle.rae.es/destruir
sieteymedio #19 sieteymedio
Pues me hubiera gustado, pero no he visto la destrucción por ninguna parte.
MellamoMulo #20 MellamoMulo *
#19 yo hubiera usado la palabra neutralizar o autodestruir porque prácticamente el nazi se va él solo metiendo en charcos de brea, pero por respetar el titular
Dramaba #24 Dramaba
#20 Bueno, el nazi este se autodestruye, pero también es cierto que el periodista le va pastoreando por donde quiere...
MellamoMulo #31 MellamoMulo
#28 go to #20
#16 baronluigi *
Me estoy encontrado bastantes así en reddit. En el subforo deallspanish
#32 baronluigi
#28 No. Pero si lo hubiera hecho,le hubieran aplaudido igual. A eso me refería.

Lo ha dejao con el culo al aire, eso sí.
puigmajor #21 puigmajor
Menudo clickbait e imbécil de mí por tragarme un vídeo, que si me hubiera "saltado" directamente en Youtube o en otro sitio en lugar de Menéame, nunca habría picado y dado click. Ya el titular no invitaba a nada halagüeño y tristemente el contenido lo confirmó. Seamos serios de una vez y dejemos de hacerle el juego a estos influmierders, que a base de titulares grandilocuentes captan visionados para un contenido muy pobre, a mi modo de ver indigno de Menéame. Esto no es un debate que…   » ver todo el comentario
#25 baronluigi *
#21 Es aplaudido, porque el programa en si es él ( progresista) contra 20 de de derechas. Por eso le aplauden.
puigmajor #28 puigmajor
#25 Ok, entonces quieres decir que sí le ha "destruido"?
