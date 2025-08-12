edición general
El fuego quema por completo el espacio natural de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad de la Unesco

Dos bomberos heridos durante las labores de extinción en el incendio de Oímbra (Ourense) | El incendio en Ourense obliga a cortar la línea de tren de alta velocidad con Madrid | Restablecida la circulación del AVE entre Galicia y Madrid tras más de cinco horas suspendida por uno de los incendios

valandildeandunie
Pero vamos a lo importante.

El consejero ha podido ejercer su derecho a comer en otra comunidad autónoma?
bartolin
#2 y concretamente, ¿ha podido comer conejo como mazon?
victorjba
#3 No, ha comido almejas.
io1976
Qué catástrofe, pero sigamos votando a quienes niegan el cambio climático, y recortan en servicios públicos.
Cada día hay más gilipollas sueltos, orgullosos de serlo y por eso nos vamos a la mierda de manera inexorable.
efectogamonal
Enga, a por el siguiente desastre, amos a acabar ya con todo de una puta vez y acabamos antes {0x1f525}
efectogamonal
No sé Vds, pero yo aquí veo una recalificacion de puta madre para un complejo urbanístico de lujo, que no.

Al tiempo {0x1f525}  media
wictor69
Que pensarán en la UNESCO de España?? Las médulas quemadas, la mezquita de Córdoba casi la perdemos también por usarla de trastero, no valoramos ni cuidamos nuestros patrimonio cultural
