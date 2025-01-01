edición general
Ignorar la prevención, pagar el precio: Castilla y León y la factura del negacionismo climático

¿Qué coste real tiene minimizar el cambio climático? En Castilla y León, once incendios activos, ocho pueblos evacuados y un Patrimonio de la Humanidad amenazado ofrecen una respuesta trágica. La crisis ha estallado con el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP) Su ausencia física en las primeras horas de la emergencia, unida a su historial de declaraciones cuestionando la prevención forestal durante todo el año, ha reavivado el debate sobre el negacionismo climático institucional y sus consecuencias prácticas.

Veelicus #1 Veelicus
pagar el precio?, que precio?, si los responsables se van a ir de rositas y los afectados seguiran votando a los mismo.
#4 Y_digo_yo
#1 son responsables quienes les votaron y volverán a votar. Efectivamente, se van todos de rositas.
Asimismov #7 Asimismov
#1 pues si votan a los mismos tendrán más de lo mismo. Pero si les notan obtendrán otra cosa.
sotillo #8 sotillo
#1 Tal cual, decir que pasa todos los años y que ya suena a matraca no estará bien visto pero es lo que hay, para el puente del Pilar ni dios se acuerda de esto y seguirá estando de moda Perro Sánchez hijo de puta
Uda #2 Uda
Carcel para esta gente e inhabilitación para estar en lo público de por vida.
Gentuza!!!
#3 daniMate
#2 en realidad habrá dinero para la reconstrucción y sobre con dinero para ellos , y por supuesto, más votos.

Es la ventaja de dejar de gastar dinero en chorradas como la prevención.
sotillo #9 sotillo
#3 Lo de la Culebra dicen que no han visto un euro y que los han abandonado, no se yo
colipan #5 colipan
Castilla y león es un nido de corrupción, éste señor es consejero de medio ambiente para gestionar la mineria y los estudios de impacto medio ambiental, y para los parques eólico, tiene mierda hasta el flequillo y tarde o temprano saldrá a la luz
#6 DonaldBlake
De lo poco bueno que hace Page en mi región.
sotillo #10 sotillo
#6 Lo único bueno que le copio a Zapatero
#12 Toponotomalasuerte
Es el PP, saben que sus votantes son subnormales. Que coño les va a penalizar. Mayoría absoluta pa la próxima!!!!
vviccio #11 vviccio
Vorghx marcó el camino porque también menospreciaban el control de enfermedades del ganado.
www.publico.es/politica/negacionismo-vox-castilla-leon-sobre-tuberculo
