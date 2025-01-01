Ignorar la prevención, pagar el precio: Castilla y León y la factura del negacionismo climático

¿Qué coste real tiene minimizar el cambio climático? En Castilla y León, once incendios activos, ocho pueblos evacuados y un Patrimonio de la Humanidad amenazado ofrecen una respuesta trágica. La crisis ha estallado con el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP) Su ausencia física en las primeras horas de la emergencia, unida a su historial de declaraciones cuestionando la prevención forestal durante todo el año, ha reavivado el debate sobre el negacionismo climático institucional y sus consecuencias prácticas.