Ignorar la prevención, pagar el precio: Castilla y León y la factura del negacionismo climático

¿Qué coste real tiene minimizar el cambio climático? En Castilla y León, once incendios activos, ocho pueblos evacuados y un Patrimonio de la Humanidad amenazado ofrecen una respuesta trágica. La crisis ha estallado con el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP) Su ausencia física en las primeras horas de la emergencia, unida a su historial de declaraciones cuestionando la prevención forestal durante todo el año, ha reavivado el debate sobre el negacionismo climático institucional y sus consecuencias prácticas.
| etiquetas: fuego , prevención , castilla y león , pp , negacionismo climático
Gentuza!!!
Es la ventaja de dejar de gastar dinero en chorradas como la prevención.
www.publico.es/politica/negacionismo-vox-castilla-leon-sobre-tuberculo