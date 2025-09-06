edición general
9 meneos
78 clics
“El líder rifeño Abd el-Krim planteó dotarse de aviones para bombardear Málaga con gas mostaza”

“El líder rifeño Abd el-Krim planteó dotarse de aviones para bombardear Málaga con gas mostaza”

Su efecto era tan fuerte que Abd el-Krim planteó dotarse de aviones para bombardear Málaga con iperita.

| etiquetas: líder , rifeño , abd el-krim , planteó , aviones , bombardear , historia
7 2 0 K 90 cultura
3 comentarios
7 2 0 K 90 cultura
juliusK #2 juliusK
No mexplico de donde o de quién sacaron esa horrible idea...

Bombardeos químicos en el RIF. Gas mostaza español o napalm marroquí: un error no justifica a otro - Delas share.google/FIYgwyEy2Zszr5Nhx

Arrhash (Veneno) (2009) - FilmAffinity share.google/lPrV8Qv1GwPW8dXxD
1 K 19
Nachodemieres #3 Nachodemieres
Que mala gente son estos moros mira que querer usar contra nosotros las mismas armas que nosotros utilizamos contra ellos. Cuando se enteraran que la superioridad de nuestros valores nos obliga a hacer las cosas que luego condenamos si son otros los que las utilizan.
1 K 18
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo *
Y Franco planteó dotarse de un motor de agua y Felipe II dotar a Madrid de acceso navegable al mar. Titulares... El pobre entrevistado estará tirándose de los pelos.
0 K 10

menéame