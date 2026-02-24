Líder de la NED interrumpido en el Congreso tras presumir de haber «desplegado» 200 Starlinks en Irán en medio de la violencia (inglés)

Damon Wilson, director de la Fundación Nacional para la Democracia (NED), fue interrumpido por un miembro del Congreso durante una audiencia de supervisión de la Cámara de Representantes el 24 de febrero, tras revelar que su agencia «comenzó a apoyar el despliegue [y] el funcionamiento de unos 200 Starlinks desde el principio» en medio de la violencia que se extendió por Irán el mes pasado. Antes de que pudiera terminar la frase, fue interrumpido por la miembro de mayor rango del Subcomité de Estado, Operaciones Exteriores y Programas Relacion