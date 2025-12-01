El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dice que tres de sus oficinas en Nueva York fueron objeto de amenazas de bomba con el asunto "MAGA"

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo el lunes que tres de sus oficinas en Nueva York fueron objeto de amenazas de bomba enviadas por correo electrónico desde una dirección que afirmaba que ‘las elecciones de 2020 fueron manipuladas’. Schumer dijo en un comunicado que las fuerzas de seguridad locales recibieron amenazas de bomba que mencionaban sus oficinas en Rochester, Binghamton y Long Island, con la línea de asunto del correo electrónico: ‘MAGA’.